В Краснодаре мужчина угнал и разбил машину, пока владелец был в туалете
В Краснодаре 27-летний мужчина угнал автомобиль коллеги и спровоцировал аварию. Подробности сообщает ГУ МВД по региону.
Двое сотрудников одной компании распивали алкоголь в офисе на улице Шоссе Нефтяников. После этого хозяин иномарки вышел на парковку, оставил ключ от машины на бордюре и ушёл в туалет. Вернувшись, он не обнаружил свой автомобиль на месте.
Полицейские выяснили, что пока владелец отсутствовал, его коллега сел за руль и уехал кататься. На улице Свободы молодой человек попал в дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ДПС задержали его на месте аварии.
Угонщик сразу признал вину и объяснил, что взял чужую машину для поездки по городу. Автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.
