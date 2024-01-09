Пожаловавшуюся на кучу снега перед домом женищну избили и оттаскали за волосы

Фото: istock / Leonid Ikan
В Североуральске Свердловской области избили женщину после жалоб на неубранный снег перед домом. Об этом сообщает портал Е1.ru.
По информации издания, в начале января женщина опубликовала в соцсетях снимок сугроба, который появился перед домом после проезда снегоуборочной техники. 3 дня снег оставался на месте, после чего 7 января горожанка не выдержала и воткнула в кучу снега табличку с обращением к главе города и представителям коммунальных служб. После этого сугроб убрали.
Но история не закончилась и по словам пострадавшей, к ней приехали директор компании «СибирьЭкоСтрой» вместе с сыном.
«Вдвоем они оттаскали меня за волосы, испинали, нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку», — заявила женщина.У пострадавший диагностировали ушибы и другие травмы. По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)».
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Алина Юрчак