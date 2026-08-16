Пожар на складе произошел в Краснодаре
В Краснодаре произошло возгорание в складском здании. Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, инцидент зафиксировали на улице Круговой, где огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Спасатели оперативно отреагировали на вызов: в настоящее время распространение пламени удалось остановить.
Пожаротушение ведут 14 сотрудников ведомства с привлечением пяти единиц специализированной техники. Пострадавших и предварительных причин ЧП не сообщается.
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