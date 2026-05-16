В Перми загорелся химзавод

16 мая 2026, 19:09

Пожар произошел на химзаводе в Перми

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Перми произошел пожар на химическом предприятии. Возгорание зафиксировали на производстве ООО «Нефтехимик», сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».





По данным регионального управления МЧС, пожар вспыхнул на улице Правобережная. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили горение ангара.



Сведений о пострадавших не поступалось, площадь возгорания уточняется. Ликвидацией пожара занимаются более 60 человек и 16 единиц техники.



16 мая, в Пятигорске взорвалась автозаправка. Огонь охватил тысячу квадратных метров, пострадали шесть человек. Глава города Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что инцидент не связан с атакой беспилотников. Предварительной причиной назвали нарушение техники безопасности.



