В Перми загорелся химзавод
В Перми произошел пожар на химическом предприятии. Возгорание зафиксировали на производстве ООО «Нефтехимик», сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
По данным регионального управления МЧС, пожар вспыхнул на улице Правобережная. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили горение ангара.
Сведений о пострадавших не поступалось, площадь возгорания уточняется. Ликвидацией пожара занимаются более 60 человек и 16 единиц техники.
