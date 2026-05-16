Появились новые подробности о пожаре на заправке в Пятигорске

Фото: iStock/DmyTo

Спасатели ликвидировали открытое горение на автозаправке в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МЧС России.



Огонь распространился на площади одной тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать 60 специалистов и 29 единиц техники. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций.

Взрыв и впоследствии пожар на АЗС в Пятигорске произошли 16 мая. В результате ЧП пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Предполагается, что причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура города, в свою очередь, организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

Лидия Пономарева

