Пожар унес жизни двух человек в Нижегородской области — МЧС
В результате пожара в многоквартирном доме в нижегородском рабочем поселке Пильна погибли два человека. На месте возгорания обнаружили тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пожар ликвидировали на площади 42 квадратных метра. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, среди них детей нет.
В тушении огня задействовали 12 человек личного состава и пять единиц техники МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
Ранее в Новосибирске потушили пожар на территории исправительной колонии. Подробности — в нашем материале.
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