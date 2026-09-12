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Пожар унес жизни двух человек в Нижегородской области — МЧС

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В результате пожара в многоквартирном доме в нижегородском рабочем поселке Пильна погибли два человека. На месте возгорания обнаружили тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МЧС по региону.



Пожар ликвидировали на площади 42 квадратных метра. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, среди них детей нет.

В тушении огня задействовали 12 человек личного состава и пять единиц техники МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в Новосибирске потушили пожар на территории исправительной колонии. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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