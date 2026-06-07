Мощный пожар вспыхнул в порту Эквадора, загорелось множество лодок
В порту Эквадора вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба агентства Tasnim в ночь на 7 июня.
Пламя охватило достаточно большое количество лодок и плавсредств, которые находились на воде. Над портом поднялись густые столбы чёрного дыма, затянувшие небо. Причины масштабного возгорания до сих пор не установлены, информации о возможных пострадавших в настоящий момент не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали несколько человек, при этом одна женщина погибла. Трагедия случилась в районе села Бедарево. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов.
Вчера вечером стало известно, что в Татарстане упало легкомоторное воздушное судно. Его пилот, который увлекался авиацией и лично сконструировал летательный аппарат, скончался при крушении.
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