Пожар в частном доме потушили в Сочи — МЧС

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Пожар в частном доме на площади в 270 «квадратов» полностью ликвидировали в Сочи, проинформировали в главке МЧС по региону.
«18:19 мск — полная ликвидация», — уточнили в ведомстве.Информации о пострадавших нет.
Возгорание произошло на Курортном проспекте — это главная и самая длинная городская улица. Пламя было в двухэтажном доме. Сначала площадь горения составила 250 квадратных метров.
Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина поджег хостел, где проживали мигранты в Тверской области. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Некоторым понадобилась помощь медиков. Также уточнялось, что иностранцев переселили в местный Дом культуры. Официальной информации об инциденте не приводилось.
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Никита Кротов