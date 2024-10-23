Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы

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Тела россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут отправлены на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.
Дата отправки будет определена по завершении всех необходимых процедур, включая установление точной причины смерти.
Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник скончались в номере отеля из-за отравления неизвестным веществом. По предварительной версии, гибель могла наступить от отравления газом, который попал в систему вентиляции после чистки бассейна.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Тела россиян планируют доставить в Москву 23 октября, сообщили местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался. Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах.
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Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник скончались в номере отеля из-за отравления неизвестным веществом. По предварительной версии, гибель могла наступить от отравления газом, который попал в систему вентиляции после чистки бассейна.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Тела россиян планируют доставить в Москву 23 октября, сообщили местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался. Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах.
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Елена Перлова