Пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами дезертиры

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По предварительной информации, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, возможно, устроили дезертиры. Данную версию произошедшего озвучил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.
Журналисты агентства уточнили, что это происшествие унесло жизни пяти человек, еще семерых госпитализировали с травмами.
По информации собеседника агентства, причиной трагедии, возможно, стало воздействие высокой концентрации угарного газа. Источник подчеркнул, что военнослужащие пошли на отчаянный шаг, поскольку сильно хотели сбежать.
Ранее неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ. Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.
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По информации собеседника агентства, причиной трагедии, возможно, стало воздействие высокой концентрации угарного газа. Источник подчеркнул, что военнослужащие пошли на отчаянный шаг, поскольку сильно хотели сбежать.
Ранее неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ. Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.
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Ольга Енгалычева