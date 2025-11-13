Прокуратура Москвы контролирует инцидент с избиением учителя в школе

13 ноября 2025, 22:54

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств избиения учителя в школе на северо‑востоке столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.