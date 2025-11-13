Прокуратура Москвы контролирует инцидент с избиением учителя в школе
Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств избиения учителя в школе на северо‑востоке столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее в столичном департаменте образования заявляли, что напавшим оказался отец ученика 5‑го класса. Прокуроры уточнили, что они следят за ходом и результатами проводимой по данному факту процессуальной проверки.
Перед этим стало известно, что в Петербурге осудили до смерти избивших прохожего подростков.
Фигуранты уголовного дела получили реальные и условные сроки. Подробности в нашем материале.
