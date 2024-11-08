Пожар в научном центре хирургии в Москве, пять человек эвакуированы

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В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар, передает ТАСС данные оперативных служб.
Очаг возгорания находился в кабинете МРТ на первом этаже здания на Литовском бульваре, 1А. В результате инцидента на втором и третьем этажах больницы возникло сильное задымление.
Пять человек были эвакуированы из реанимационного отделения, еще 16 пациентов переместили в безопасный блок, где их состояние контролируют специалисты.
В 23:30 открытое горение на площади 20 кв. м было ликвидировано, а позднее сообщили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
Позднее этой ночью в Норильске произошло крупное возгорание на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Пожар был оперативно локализован.
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Пять человек были эвакуированы из реанимационного отделения, еще 16 пациентов переместили в безопасный блок, где их состояние контролируют специалисты.
В 23:30 открытое горение на площади 20 кв. м было ликвидировано, а позднее сообщили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
Позднее этой ночью в Норильске произошло крупное возгорание на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Пожар был оперативно локализован.
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Мария Моисеева