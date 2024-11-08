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Пожар в научном центре хирургии в Москве, пять человек эвакуированы

В центре хирургии имени Петровского в Москве ликвидирован пожар
Фото: iStock/Ole Schwander

Фото: iStock/Ole Schwander

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар, передает ТАСС данные оперативных служб.
Очаг возгорания находился в кабинете МРТ на первом этаже здания на Литовском бульваре, 1А. В результате инцидента на втором и третьем этажах больницы возникло сильное задымление.

Пять человек были эвакуированы из реанимационного отделения, еще 16 пациентов переместили в безопасный блок, где их состояние контролируют специалисты.



В 23:30 открытое горение на площади 20 кв. м было ликвидировано, а позднее сообщили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее этой ночью в Норильске произошло крупное возгорание на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Пожар был оперативно локализован.

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Пожарные потушили крупное возгорание на складе в Красноярском крае
МЧС: пожар в Норильске на продовольственном складе на площади 1,2 тыс. кв. м локализован
08 ноября 2024, 02:24

Фото: iStock/DarthArt

В Норильске произошел пожар на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м, пострадавших нет, передает МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар удалось локализовать, на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники.

По информации МЧС, возгорание произошло на территории склада в Красноярском крае, и несмотря на масштабы огня, никто не пострадал. Пожарные активно работают над ликвидацией возгорания, задействованы силы и техника.

В настоящее время ситуация под контролем, сотрудники МЧС продолжают тушение и предотвращают возможное распространение огня.

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CNN: енот пробил потолок в аэропорту и упал на пол
07 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/cullenphotos

Енот пробил потолок и упал на пол в авиагавани Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает CNN. Свидетелями стали пассажиры.
На опубликованных в сети кадрах животное висит на висячем кабеле, затем теряет хватку и летит вниз, вызывая тем самым у пассажиров панику. Очевидцы уточнили, что перед тем, как енота поймали сотрудники аэропорта, он бегал по зданию примерно пять минут.

«Дальнейших сообщений о его появлении не поступало», — сказано в сообщении.
В аэропорту добавили, что территорию авиагавани будут регулярно проверять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого уже принимаются все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в СК РФ завершено расследование по делу бывших силовиков.

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Следком закончил расследование дела экс-силовиков, обвиняемых в похищениях людей
07 ноября 2024, 21:27

Фото: сайт СК РФ

В Следкоме закончили расследование по делу экс-силовиков, которых обвиняют в убийствах, а также похищениях людей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
«Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела», — сказано в документации.
Всего фигурантам вменяют свыше 30 преступлений, включая покушения, убийства, вымогательства и похищения.

Ранее сообщалось, что мужчина в США безвинно отсидел десять лет в тюрьме. Теперь страховщики обязаны ему выплатить внушительную сумму. В ситуации помогли разобраться полицейские и подали судебный иск. Мужчину осудили в 1993 году.

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#мир
#россия
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#похищение
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Безвинно отсидевшему 10 лет мужчине в США выплатят компенсацию в 3,7 млрд руб
07 ноября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Компенсацию в 3,7 миллиарда рублей выплатят безвинно отсидевшему десять лет в американской тюрьме Райану Фергюсону, передает ABC 17. Мужчина обвинялся в расправе над спортивным журналистом издания Columbia Daily Tribune. Пострадавшего приговорили в 1993 году.
Друг Фергюсона дал ложные показания против него, а позже признался, что врал под присягой. В 2013 году Фергюсон был признан невиновным. Также стало известно, что прокуроры специально скрыли от суда доказательную базу, подготовленную защитой фигуранта.

Шесть полицейских разобрались в деле Фергюсона, подав иск на страховщиков из Traveler’s Insurance. Те утверждали, что страховка Фергюсона еще не действовала, когда ему выносили приговор.

Ранее сообщалось, за что женщине предложили отправиться на спецоперацию.

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Женщине предложили отправиться на СВО за кражу 29 пачек масла
Baza: Жительнице Нижнего Новгорода за кражу 29 пачек масла предложили отправиться на СВО
07 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/Dzurag

Жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны, пишет Baza.
Правонарушение произошло 6 ноября, вечером женщина совершила кражу 29 пачек масла из магазина «Пятерочка». В скором времени ее поймали и доставили в отделение полиции. Преступницей оказалась 33-летняя Екатерина У. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны и поехать на СВО, но женщина отказалась.

Ранее в СМИ появлялась информация о предложениях в полицейских участках Нижнего Новгорода отправиться на СВО женщинам. Подобные предложения поступили 27-летней Анне Б., которая совершила кражу банковской карты и потратила с нее чуть менее 30 тысяч рублей, и 44-летней Юлии, которой вменялось присвоение чужой заработной платы. Обе женщины отказались. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов имеют право предлагать задержанным подписывать контракты, но случаи таких предложений женщинам ранее не отмечались, передает Telegram-канал.

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В Пушкине задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна многоэтажки
07 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/Dzurag

Двух мужчин, устроивших стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в Пушкине, задержали полицейские при поддержке сотрудников СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры на улице Просвещение. Правоохранители поднялись в квартиру и задержали там двух 37-летних мужчин. По внешним признакам, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В квартире, откуда велась стрельба, правоохранители обнаружили автомат Калашникова и гильзы.

Против задержанных заведено уголовное дело, обнаруженное оружие и гильзы отправлены на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал.

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#росгвардия
#полиция
#криминал
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Более 10 человек отравились грибами в Геленджике
07 ноября 2024, 14:54

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Массовое отравление ложными лесными рыжиками и опятами зафиксировано в Геленджике, пострадали более 10 человек. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, в больницу за медицинской помощью обратились более 10 человек, в том числе 77-летний мужчина и беременная женщина. В настоящее время три пациента находятся в реанимации. У всех пострадавших наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности. Врачи пытаются стабилизировать состояние людей.

По словам пострадавших, они думали, что собрали в лесу рыжики и опята. Однако грибы оказались ложными. После употребления их в пищу люди начали себя плохо чувствовать.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.

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Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник рассправился с матерью в Подмосковье, подробности
07 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto/andriano_cz

В одной из деревень Сергиево-Посадского округа, а именно в Красной Сторожке, произошёл шокирующий случай: 15-летний школьник убил свою 48-летнюю мать, Александру Габбасову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Жуткий инцидент в Красной Сторожке

Убийство произошло 6 ноября. По информации следственных органов, юноша напал на мать с топором в спальне, нанеся ей множество ударов. У Александры не было шансов выжить.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

После совершения преступления подросток пошёл в магазин за шоколадками, а затем сам пришёл в отдел полиции, чтобы сдаться.

Причины и обстоятельства конфликта

Следователи продолжают выяснять причины трагедии. Известно, что у матери и сына были натянутые отношения, которые могли быть связаны с игровой зависимостью подростка.

Накануне убийства между ними произошёл скандал, в ходе которого мать отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютерные игры.

Психологическое состояние подростка

Собеседники «РЕН ТВ» сообщили, что в последние дни мальчик жаловался на головные боли и проводил много времени за играми. Конфликт с матерью мог стать «триггером», который привёл его к страшному поступку.

Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде

Правовые последствия

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток является достаточно взрослым для уголовной ответственности.

Отметим, что в России она наступает с 16 лет, однако по определённым статьям, включая статью 105 (убийство), ответственность наступает с 14 лет. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, но окончательное решение будет зависеть от результатов психиатрической экспертизы.

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В Подмосковье отчима-педофила разоблачили после разговора 4-летней девочки с куклой
07 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

В Подмосковье отчима-насильника удалось разоблачить благодаря игре его жертвы в куклы, сообщает mk.ru.
Девочка находилась у бабушки в гостях, когда ее мама случайно услышала разговор с игрушками о странной игре в чупа-чупс. В процессе беседы с ребенком выяснилось, что в такую игру ее заставлял играть 22-летний сожитель матери.

С октября 2023 года мужчина проживал совместно с ребенком и матерью, все это время он «играл» с девочкой в недетские игры. Окружающим отношения отчима и малышки казались идеальными. Мужчина забирал ребенка из детского садика, кормил и снимал прогулки на телефон.

В сентябре 2024 года мужчина сообщил знакомым, что сожительница с дочкой переехали жить к родителям. На самом деле, после того как мать узнала о растлении ее малолетней дочери она сразу обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали.

Родственники предполагаемого педофила считают, что он не мог совершить действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а заявление в полицию со стороны матери девочки может быть местью за переписку с другой женщиной, найденной в телефоне обвиняемого.

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