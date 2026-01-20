В Краснодарском крае вспыхнул жилой дом после удара беспилотника

20 января 2026, 23:37

Mash: в Краснодарском крае после удара беспилотника начался пожар

Фото: iStock/O_Lypa

Жилой дом загорелся в ауле Новая Адыгея после удара украинского беспилотника. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.





По словам очевидцев, постройка получила небольшие повреждения. Местные жители рассказали, что перед пожаром слышали звуки мотора в небе.



Фрагменты БПЛА при взрыве разбросало по двору, часть из них повредила квартиры рядом с эпицентром происшествия. Кроме того, вспыхнули несколько автомобилей, припаркованные возле дома, куда влетел беспилотник.



«Всех жильцов эвакуировали из здания. Решается вопрос о месте их временного размещения в ближайшей школе. Официальной информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении канала.