В Краснодарском крае вспыхнул жилой дом после удара беспилотника
Mash: в Краснодарском крае после удара беспилотника начался пожар
Жилой дом загорелся в ауле Новая Адыгея после удара украинского беспилотника. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, постройка получила небольшие повреждения. Местные жители рассказали, что перед пожаром слышали звуки мотора в небе.
Фрагменты БПЛА при взрыве разбросало по двору, часть из них повредила квартиры рядом с эпицентром происшествия. Кроме того, вспыхнули несколько автомобилей, припаркованные возле дома, куда влетел беспилотник.
«Всех жильцов эвакуировали из здания. Решается вопрос о месте их временного размещения в ближайшей школе. Официальной информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении канала.Ранее ВСУ ударили по Брянской области, в результате чего погибли два человека.