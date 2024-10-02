Здание бизнес-центра горит на «Водном стадионе» в Москве

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Здание бизнес-центра «Охотник» горит в Москве на метро «Водный стадион». Как пишет Telegram-канал «Москва с огоньком», эвакуировали 120 человек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в Театре музкомедии. Люди не могли эвакуироваться, поскольку выходы были заблокированы. Посетителям и сотрудникам учреждения пришлось выбивать окна, чтобы спастись, а также выбираться через крышу.
Пламя локализовали, шестеро человек спасены, 105 эвакуированы. Один сотрудник театра пострадал при попытке потушить пожар, у него серьезные ожоги. В настоящее время он под присмотром медиков.
По предварительной информации причиной возгорания послужило короткое замыкание.
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Пламя локализовали, шестеро человек спасены, 105 эвакуированы. Один сотрудник театра пострадал при попытке потушить пожар, у него серьезные ожоги. В настоящее время он под присмотром медиков.
По предварительной информации причиной возгорания послужило короткое замыкание.
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Никита Кротов