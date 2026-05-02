Достижения.рф

Пожар в Томской области перекинулся с жилого дома на соседние здания

Фото: Istock/Sunan Wongsa-nga

В Томской области загорелся жилой дом, и огонь перекинулся на другие здания. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.



Пожар начался на улице Рабочей в селе Новоильинка Шегарского района. Огонь быстро распространился и охватил ряд жилых и нежилых строений. Пламя уничтожило несколько построек. В настоящий момент пожарные локализовали возгорание на площади 2 500 квадратных метров.

Специалисты МЧС продолжают борьбу с огнём. На месте работают расчёты пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения пожара устанавливают дознаватели.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Новосибирске, где огонь с горящего ресторана перекинулся на девятиэтажный жилой дом.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0