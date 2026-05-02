В Подмосковье пламя охватило складское здание
В подмосковном Краснозаводске загорелся склад. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
В министерстве уточнили, что пожар возник в здании по адресу: улица Лётчика Монетова, дом 7, строение 1. Огонь охватил складское помещение.
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади две тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлекли 28 человек и семь единиц техники. Специалисты устанавливают причину пожара и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о возгорании в Новосибирске, где огонь с горящего ресторана перекинулся на девятиэтажный жилой дом. До этого в Подмосковье пожар охватил три балкона на верхних этажах многоэтажки.
