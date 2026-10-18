В московской квартире произошел пожар
В Москве на Жулебинском бульваре случился пожар в многоэтажке
В Москве произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Все случилось на Жулебинском бульваре. Возгорание оперативно ликвидировали.
«Пожар произошел на восьмом этаже жилого здания», — заявили в ведомстве, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее на востоке Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре «Красный богатырь». Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали пламя на втором этаже. Сведений о пострадавших не поступало.