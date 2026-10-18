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В московской квартире произошел пожар

В Москве на Жулебинском бульваре случился пожар в многоэтажке
Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

В Москве произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.



Все случилось на Жулебинском бульваре. Возгорание оперативно ликвидировали.

«Пожар произошел на восьмом этаже жилого здания», — заявили в ведомстве, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на востоке Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре «Красный богатырь». Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали пламя на втором этаже. Сведений о пострадавших не поступало.
Никита Кротов

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