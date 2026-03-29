Пожар вспыхнул в расселенном доме в Подмосковье
В подмосковной Лобне произошёл пожар в расселённом жилом доме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
По данным ведомства, возгорание возникло в трёхэтажном здании, расположенном по адресу Научный городок, дом 17. Огонь охватил кровлю строения. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее в Москве полностью ликвидировали пожар в строящемся здании на юге столицы. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС, возгорание произошло на набережной Марка Шагала, где ведётся строительство жилого комплекса премиум-класса.
Пожарным удалось оперативно справиться с огнём, пострадавших нет. По информации СМИ, загорелись строительные материалы, а сам пожар быстро локализовали. Стоимость квартир в ЖК, по имеющимся данным, составляет от 20 до 53 млн рублей.
