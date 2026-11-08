Пожар вспыхнул в сауне фитнес-клуба
В Ростовской области произошел пожар в сауне фитнес-клуба, 25 человек вывели
В фитнес-клубе Волгодонска в Ростовской области произошел пожар — возгорание началось в сауне на первом этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Из здания эвакуировали 25 человек. Сообщение о возгорании поступило в 09:54 мск, пожар удалось потушить к 10:32 мск.
К ликвидации привлекались 12 человек личного состава. Использовались три единицы техники.
Ранее в Пензенской области произошел пожар в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет.
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