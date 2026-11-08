Пожар вспыхнул в сауне фитнес-клуба

08 ноября 2026, 14:19

В Ростовской области произошел пожар в сауне фитнес-клуба, 25 человек вывели

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В фитнес-клубе Волгодонска в Ростовской области произошел пожар — возгорание началось в сауне на первом этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.