В Индонезии вертолет тушил пожары и рухнул в реку

08 ноября 2026, 12:39

В Индонезии вертолет тушил лесные пожары и рухнул в воду, экипаж жив

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Индонезии вертолёт Super Puma потерпел крушение во время тушения лесных пожаров. Об этом пишут «Известия» в телеграм-канале.





Как сообщается, воздушное судно потеряло управление после забора воды из реки Барито и упало в воду. Все три члена экипажа выжили.



Ранее под Калининградом военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение. Инцидент произошел в Черняховском районе, между населёнными пунктами Тимофеевка и Зелёный Бор.



Кроме того, во Флориде частный бизнес-джет Learjet 60 рухнул на жилой комплекс и вызвал пожар. Предварительно, Learjet 60 задел дерево и оборвал линии электропередачи, а затем врезался в здание.

