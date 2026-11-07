В Болгарии нашли останки экипажа после пожара на танкере

07 ноября 2026, 19:25

В Болгарии нашли останки моряков после пожара на танкере Wine Trader

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Болгарии на судне под флагом Сан-Марино, доставленном в Варну на ремонт после пожара у берегов Румынии, обнаружили останки моряков. Об этом сообщили в прокуратуре Варны.





По данным СМИ, пожар на химическом танкере Wine Trader произошел 15 октября, предположительно, после попадания дрона. Пятерых моряков спасли, судьба семи человек оставалась неизвестной.





«Судно было принято на ремонт в судоремонтный завод в Варне в начале ноября. Во время работ по расчистке разрушений были обнаружены сильно поврежденные останки человеческих тел. Назначены ДНК-экспертизы для выяснения личности погибших», — говорится в сообщении ведомства.