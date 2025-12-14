Часть Запорожской области осталась без света
Балицкий: Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроэнергии
Часть населенных пунктов в Запорожской области осталась без электроснабжения, причины отключения выясняются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, с просьбой проявить терпение.
Специалисты в настоящее время устанавливают причину аварии и осуществляют переключение на резервные источники питания для восстановления подачи электричества.
В Петербурге задержали банду, похищавшую людей с автозаправок
Ранее сообщалось, что в Саратовской области порывом сильного ветра с трехэтажного дома сорвало кусок кровли. Он упал на автомобиль и убил находившегося внутри мужчину.
13 декабря «Радио 1» передавало, что омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идёт расследование.