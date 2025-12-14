Часть Запорожской области осталась без света

14 декабря 2025, 00:21

Балицкий: Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроэнергии

Фото: iStock/appyphoton

Часть населенных пунктов в Запорожской области осталась без электроснабжения, причины отключения выясняются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.





Он обратился к жителям населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, с просьбой проявить терпение.



Специалисты в настоящее время устанавливают причину аварии и осуществляют переключение на резервные источники питания для восстановления подачи электричества.



