Пожар заблокировал ребенка в московской квартире

07 мая 2026, 20:37

Пожар в квартире в Люблино заблокировал ребенка

В пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, на улице Степана Шутова в Люблино, произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания внутри оказался заблокированным ребенок, сообщает Telegram-канал Shot.





На момент возникновения огня в квартире находились двое детей. Одному из них удалось спастись, выпрыгнув через окно. Информация о причинах пожара пока не поступала.



Ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание в здании автосервиса в Каспийске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, пожар в двухэтажной технической станции и автоцистерне «КамАЗ» на улице Гагарина произошел в четверг. В 16:30 открытое горение удалось снять, впоследствии объявили о полной ликвидации пожара.



Данных о пострадавших не поступало.



