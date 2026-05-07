Достижения.рф

Пожар заблокировал ребенка в московской квартире

Пожар в квартире в Люблино заблокировал ребенка
Фото: istockphoto/grafoto

В пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, на улице Степана Шутова в Люблино, произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания внутри оказался заблокированным ребенок, сообщает Telegram-канал Shot.



На момент возникновения огня в квартире находились двое детей. Одному из них удалось спастись, выпрыгнув через окно. Информация о причинах пожара пока не поступала.

Ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание в здании автосервиса в Каспийске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, пожар в двухэтажной технической станции и автоцистерне «КамАЗ» на улице Гагарина произошел в четверг. В 16:30 открытое горение удалось снять, впоследствии объявили о полной ликвидации пожара.

Данных о пострадавших не поступало.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0