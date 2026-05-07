В Дагестане загорелся автосервис

Пожар в автосервисе Каспийска в Дагестане полностью ликвидировали

Спасатели полностью ликвидировали пожар в здании автосервиса в Каспийске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, возгорание двухэтажной техстанции и автоцистерны «КамАЗ» на улице Гагарина произошло в четверг.





В 16:30 открытое горение удалось снять, а позже объявили о полной ликвидации пожара. Данных о пострадавших не поступало.



Тем временем в Уфе при разборе завалов после ночного пожара обнаружили тела трех человек. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, сигнал о возгорании в четырехквартирном бараке на улице Белякова поступил в ночь на 7 мая. На момент прибытия первых расчетов в здании наблюдалось открытое пламя. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.



В ходе тушения, к которому привлекли 36 специалистов и 14 единиц техники, нашли погибших — двух женщины 97 и 68 лет, а также мужчину 55 лет. На месте продолжают работу дознаватели МЧС, эксперты пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа. Причины трагедии устанавливаются.



