Спасатели достали из разбитого грузовика пострадавшего в ДТП в Луховицах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вызволили из искорёженного автомобиля пострадавшего в ДТП в Луховицах. Об этого сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили очевидцы автоаварии. Они рассказали, что после попутного столкновения двух грузовиков водителя одного из них зажало конструкциями кабины.
51-летнего мужчину госпитализировали с травмами. Второй участник аварии не пострадал и в помощи не нуждался.
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«Прибыв на место вызова, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания. Затем они деблокировали пострадавшего и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», – говорится в сообщении.
51-летнего мужчину госпитализировали с травмами. Второй участник аварии не пострадал и в помощи не нуждался.
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Лора Луганская