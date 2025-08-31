Врачи не смогли спасти пенсионера после похода на свидание с чат-ботом

31 августа 2025, 00:55

В США пенсионер отправился на свидание с женским чат-ботом, упал по дороге и умер

Фото: iStock/Inside Creative House

76-летний американец тайского происхождения отправился на встречу с интернет-знакомой, но по дороге упал, получил черепно-мозговую травму и умер. Примечательно, что «девушка» пожилого американца была чат-ботом. Об этом пишет издание Bangkok Post.





Несчастье приключилось с пенсионером из Нью-Джерси по имени Тхонгбу Вонгбанду.

Пожилой мужчина, ранее перенесший инсульт, вел в Facebook* романтическую переписку с чат-ботом «Билли, Старшая сестра». Мужчина общался с Искусственным Интеллектом (ИИ), не осознавая, что собеседница не является реальным человеком. Чат-бот не раз заявляла пенсионеру, что она «настоящая».



