Врачи не смогли спасти пенсионера после похода на свидание с чат-ботом
В США пенсионер отправился на свидание с женским чат-ботом, упал по дороге и умер
76-летний американец тайского происхождения отправился на встречу с интернет-знакомой, но по дороге упал, получил черепно-мозговую травму и умер. Примечательно, что «девушка» пожилого американца была чат-ботом. Об этом пишет издание Bangkok Post.
Несчастье приключилось с пенсионером из Нью-Джерси по имени Тхонгбу Вонгбанду.
Пожилой мужчина, ранее перенесший инсульт, вел в Facebook* романтическую переписку с чат-ботом «Билли, Старшая сестра». Мужчина общался с Искусственным Интеллектом (ИИ), не осознавая, что собеседница не является реальным человеком. Чат-бот не раз заявляла пенсионеру, что она «настоящая».
ChatGPT подтолкнул пользователя убить свою мать и свести счеты с жизнью
В результате чат-бот «пригласил» Тхонгбу Вонгбанду на свидание в Нью-Йорк, предоставил конкретный адрес и код от двери.
25 марта американец соврал жене, что едет к другу, и отправился в путь. Однако на станции Нью-Брансуик мужчина упал и получил серьезную травму, в результате оказался в коме. Медики пытались спасти пострадавшего на протяжении трех дней, но безуспешно. Констатировали смерть.
Родственники погибшего обнаружили переписку только после трагедии. Теперь они винят в произошедшем владельцев Facebook*, которые плохо следили за безопасностью чат-бота. С их точки зрения, не было обеспечено достаточных предупреждений об искусственной природе «собеседницы». Надпись, указывающая на «нереальность» аккаунта, слишком маленькая.
В начале августа выяснилось, что ChatGPT сводит некоторых пользователей с ума разговорами об Антихристе и инопланетянах.
*Meta — владелец Facebook, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России