Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Африке, весь экипаж погиб
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане во вторник, весь экипаж погиб. Об этом сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на два военных источника.
Согласно материалу, катастрофа произошла на авиабазе «Осман Дигна» в африканском городе Порт-Судан на побережье Красного моря. Воздушное судно потерпело крушение при попытке приземлиться.
AFP не приводит точное число жертв и другие детали инцидента, лишь указывая: «погибли все люди, находившиеся на борту».
Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что в Московской области полиция задержала сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. Она похитила товары на сумму более 450 тысяч рублей.
Читайте также: