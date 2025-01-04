«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру

Фото: istock / icafreitas
В феврале 2017 года в одной из больниц Перми произошло шокирующее происшествие. Рашид Н., заведующий отделением реанимации, убил 27-летнюю медсестру Ксению, которая была на седьмом месяце беременности.
Рашид и его супруга Оксана, работавшая акушером-гинекологом в этой же больнице, были коллегами. Однако на момент трагедии Оксана находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».
В 2015 году Ксения родила дочь. Оксана помогала ей во время беременности и принимала роды, так как в Кизеле не было гинеколога. Рашид признал отцовство и начал финансово поддерживать ребёнка.
Однако мужчина продолжал жить с Оксаной, обещая Ксении, что разведётся. Когда в сентябре 2016 года у Оксаны родилась дочь, Ксения забеременела снова, скрывая это от Рашида.
В надежде на более высокую зарплату в будущем, Ксения уехала в Пермь, где выучилась на медсестру-анестезистку. Когда она вернулась в Кизел на поздних сроках беременности, то рассказала своей матери, что ждёт ребёнка от Рашида.
Позже выяснилось, что в этой любовной истории была и четвёртая сторона.
Когда мужчина пришёл к девушке, он увидел Рашида и спросил, почему он здесь. Рашид ответил, что живёт в этом доме.
Чтобы установить отцовство, провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что отцом является Рашид. Но Виталий не согласился с этим и решил вернуть возлюбленную любыми способами.
Юрий Зебзеев, адвокат Рашида, утверждает, что Виталий создал фейковый аккаунт в соцсетях и начал писать Оксане, что её муж общается с Ксенией. Более того, он сообщил ей о возможной беременности Ксении.
Похоже, Виталий думал, что Оксана повлияет на своего мужа и Ксения вернётся к нему.
Узнав, что любовница беременна, Рашид предложил ей сделать аборт. Но было уже слишком поздно — срок беременности превысил шесть месяцев.
Фото: istock / Natalia Kuzina
В итоге они решили, что Ксения родит ребёнка, но сделает это вдали от родного города и не будет наблюдаться у врача по месту жительства, чтобы не вызвать подозрений у законной жены Рашида. Девушка согласилась и встала на учёт по беременности в своей больнице, не обращаясь к Оксане, которая в тот момент была в декретном отпуске.
Однако новость о беременности любовницы быстро дошла до Оксаны. Узнала она об этом от коллег из гинекологического отделения или от Виталия — неясно. Женщина была в ярости и пригрозила Рашиду разводом.
Мужчина был встревожен от будущего сложного разговора. Он позвонил Ксении и потребовал встречи.
Фото: istock / Tero Vesalainen
Они встретились в пункте переливания крови в больнице, где работал Рашид. По словам мужчины, Ксения заявила, что о беременности уже все знают и что она добьётся расставания с женой.
Рашид разгневался и толкнул Ксению на диван. В ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов по лицу и телу, а затем обмотал шею силиконовым шлангом и затянул его.
Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, Рашид запаниковал. Он метался по кабинету, выпил полстакана спирта, а затем вышел и сказал главврачу:
Однако следы удушения на шее жертвы опровергали эту версию. В результате он признал правду и написал явку с повинной.
В своём признании Рашид подробно рассказал о своих действиях в тот момент. В частности, он упомянул, что взял силиконовый шланг из соседней комнаты. Но на суде он отрицал этот факт.
Фото: istock / AMilkin
У погибшей остались двое детей: пятилетний сын Артур от предыдущих отношений, и дочь, которой едва исполнился год. Марина Леонидовна, мать погибшей, рассказывала, что дети перед сном спрашивали, когда мама вернётся. Сама женщина надеялась, что Ксения просто вышла куда-то и скоро вернётся. Эта мысль хоть немного успокаивала её сердце.
Мать Ксении также обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере пяти миллионов рублей. В результате судебного разбирательства суд назначил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.
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Вынашивала дочь от любовника под наблюдением его жены-гинекологаВ 2014 году Рашид и Оксана переехали в Кизел, завершив обучение в медицинском вузе. В небольшом городе они познакомились с медсестрой Ксенией, которая одна воспитывала сына. Между ней и Рашидом вспыхнули чувства.
В 2015 году Ксения родила дочь. Оксана помогала ей во время беременности и принимала роды, так как в Кизеле не было гинеколога. Рашид признал отцовство и начал финансово поддерживать ребёнка.
Однако мужчина продолжал жить с Оксаной, обещая Ксении, что разведётся. Когда в сентябре 2016 года у Оксаны родилась дочь, Ксения забеременела снова, скрывая это от Рашида.
В надежде на более высокую зарплату в будущем, Ксения уехала в Пермь, где выучилась на медсестру-анестезистку. Когда она вернулась в Кизел на поздних сроках беременности, то рассказала своей матери, что ждёт ребёнка от Рашида.
Позже выяснилось, что в этой любовной истории была и четвёртая сторона.
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Любовный четвероугольникДо того как Ксения познакомилась с Рашидом в Кизеле, она состояла в отношениях с мужчиной по имени Виталий. По его словам, даже после встречи с Рашидом их отношения продолжались. В 2015 году, когда Ксения родила дочь, Виталий заявил, что является её отцом.
Когда мужчина пришёл к девушке, он увидел Рашида и спросил, почему он здесь. Рашид ответил, что живёт в этом доме.
Чтобы установить отцовство, провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что отцом является Рашид. Но Виталий не согласился с этим и решил вернуть возлюбленную любыми способами.
Юрий Зебзеев, адвокат Рашида, утверждает, что Виталий создал фейковый аккаунт в соцсетях и начал писать Оксане, что её муж общается с Ксенией. Более того, он сообщил ей о возможной беременности Ксении.
Похоже, Виталий думал, что Оксана повлияет на своего мужа и Ксения вернётся к нему.
Предложил сделать абортВиталий описывает свою версию событий несколько иначе: 26 февраля 2017 года он задал Оксане вопрос в соцсети, действительно ли Ксения снова ждёт ребёнка от Рашида. Женщина ответила, что ему лучше спросить об этом у самой Ксении. На следующий день после этого разговора произошло убийство.
Узнав, что любовница беременна, Рашид предложил ей сделать аборт. Но было уже слишком поздно — срок беременности превысил шесть месяцев.
Фото: istock / Natalia Kuzina
В итоге они решили, что Ксения родит ребёнка, но сделает это вдали от родного города и не будет наблюдаться у врача по месту жительства, чтобы не вызвать подозрений у законной жены Рашида. Девушка согласилась и встала на учёт по беременности в своей больнице, не обращаясь к Оксане, которая в тот момент была в декретном отпуске.
Однако новость о беременности любовницы быстро дошла до Оксаны. Узнала она об этом от коллег из гинекологического отделения или от Виталия — неясно. Женщина была в ярости и пригрозила Рашиду разводом.
Мужчина был встревожен от будущего сложного разговора. Он позвонил Ксении и потребовал встречи.
Фото: istock / Tero Vesalainen
Они встретились в пункте переливания крови в больнице, где работал Рашид. По словам мужчины, Ксения заявила, что о беременности уже все знают и что она добьётся расставания с женой.
Рашид разгневался и толкнул Ксению на диван. В ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов по лицу и телу, а затем обмотал шею силиконовым шлангом и затянул его.
Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, Рашид запаниковал. Он метался по кабинету, выпил полстакана спирта, а затем вышел и сказал главврачу:
«Капец. Я, кажется, Ксению убил»
«Несчастный случай»В разговоре с главврачом Рашид пытался показать гибель своей жертвы как несчастный случай. Он утверждал, что случайно толкнул женщину, из-за чего она упала, ударилась о стол и сломала шею.
Однако следы удушения на шее жертвы опровергали эту версию. В результате он признал правду и написал явку с повинной.
В своём признании Рашид подробно рассказал о своих действиях в тот момент. В частности, он упомянул, что взял силиконовый шланг из соседней комнаты. Но на суде он отрицал этот факт.
«Я не убийца по натуре, но мне стало легче после ее смерти. Хотя в содеянном я раскаиваюсь», — позже признавался мужчина на одном из судебных заседаний.
Решение судаПермский краевой суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и год ограничения свободы.
Фото: istock / AMilkin
У погибшей остались двое детей: пятилетний сын Артур от предыдущих отношений, и дочь, которой едва исполнился год. Марина Леонидовна, мать погибшей, рассказывала, что дети перед сном спрашивали, когда мама вернётся. Сама женщина надеялась, что Ксения просто вышла куда-то и скоро вернётся. Эта мысль хоть немного успокаивала её сердце.
Мать Ксении также обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере пяти миллионов рублей. В результате судебного разбирательства суд назначил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.
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Алина Юрчак