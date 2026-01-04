Смертельная авария под Ростовом обернулась уголовным делом

04 января 2026, 13:25

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на трассе М-4 под Ростовом

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.