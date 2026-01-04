Смертельная авария под Ростовом обернулась уголовным делом
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент квалифицировали по части 5 статьи 264 УК: «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, авария произошла на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. Фура врезалась в пять легковых автомобилей, в результате чего четыре человека погибли и два пострадали. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Предполагается, что одной из причин трагедии мог стать гололед. К ликвидации последствий привлекли 13 спасателей и четыре единицы техники.
