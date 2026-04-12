Предприниматель сбил многодетную мать под Пермью и переложил тело подальше от «зебры»
Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о смертельном ДТП под Пермью, в котором погибла многодетная мать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения СУСК по региону.
Инцидент произошёл летом в городе Чернушка, который расположен примерно в 200 километрах от Перми. Согласно информации одного из федеральных телеканалов, местный предприниматель сбил женщину на пешеходном переходе, а затем перенёс её тело подальше от «зебры». Отмечалось, что виновника до сих пор не привлекли к ответственности.
Опираясь на доводы СМИ, следствие завело дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, правоохранители начали проверку по факту возможного воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека.
