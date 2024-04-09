Предупредил жену: появились подробности последних минут жизни певца Евгения Кунгурова

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Перед смертью оперный певец Евгений Кунгуров писал своей супруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации на официальном сайте судов общей юрисдикции, Ирина и Евгений подавали заявление на расторжение брака в 2023 году, но в мае и июне заявление было возвращено. Помимо этого, известно, что Кунгуров наблюдался у психиатра.
Напомним, что тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительной информации, Кунгуров покончил с собой, упав с высоты.
Помимо жены, у Кунгурова осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.
До этого сообщалось, что в Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительной информации, Кунгуров покончил с собой, упав с высоты.
Помимо жены, у Кунгурова осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.
До этого сообщалось, что в Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак