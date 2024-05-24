Президент Чехии госпитализирован

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Госпитализированный после аварии на мотоцикле президент Чехии Петр Павел пробудет в военном госпитале как минимум 3 дня. Об этом сообщил пресс-секретаря главы государства Вит Коларж в разговоре с РИА Новости.
Коларж рассказал журналистам, что произошедшее с главой Чехии не сильно отразится на его рабочем графике, поскольку лечение, вероятнее всего, займёт только выходные.
Предположительно, запланированная на четверг, 30 мая встреча с министрами иностранных дел государств Североатлантического альянса в Праге не будет перенесена.
Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Центральном военном госпитале. Можем подтвердить, что президент был госпитализирован с целью наблюдения», — сообщили в администрации Павела.
Предположительно, запланированная на четверг, 30 мая встреча с министрами иностранных дел государств Североатлантического альянса в Праге не будет перенесена.
Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак