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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что при падении беспилотника Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в Аннинском районе. Российские военные с помощью средств РЭБ подавили вражеские БПЛА. Он отметил, что один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, в результате чего произошло возгорание пустой цистерны. На месте работают оперативные службы.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова