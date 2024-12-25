Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане

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Падение самолета в Актау унесло жизни 38 человек, передает казахстанское агентство Tengrinews, ссылаясь на республиканского вице-премьера Каната Бозумбаева, возглавляющего спецкомиссию по расследованию трагедии.
«Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. <...> Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что для опознания будет проведена отдельная процедура, поскольку тела погибших обгорели.
Крушение Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, произошло утром в среду, 25 декабря. Пилоты успели сообщить о происходящем перед гибелью, а также увели воздушное судно от жилой застройки во избежание жертв.
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Никита Кротов