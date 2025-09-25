Минздрав подтвердил гибель женщины после нападения медведя на Камчатке
Жительница Петропавловска-Камчатского скончалась в краевой больнице после нападения бурого медведя утром 25 сентября. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
Нападение произошло около 8:00 по местному времени на спортивной площадке школы №3, расположенной на улице Зеленая Роща. Пострадавшую с тяжелейшими скальпированными ранами и повреждением кисти руки доставили в реанимационное отделение. Медики провели комплекс неотложных мероприятий, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Группа оперативного реагирования министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатки ликвидировала опасного хищника примерно через час после инцидента. Ранее в тот же день этот же медведь пытался атаковать мужчину на улице Озерной, но тот успел спастись, запрыгнув в автомобиль.
Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования родным и близким погибшей. Этот случай стал очередным в серии нападений диких животных на Дальнем Востоке, связанных с их выходом в населенные пункты.
