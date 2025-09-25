Минздрав подтвердил гибель женщины после нападения медведя на Камчатке

25 сентября 2025, 06:05

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Петропавловска-Камчатского скончалась в краевой больнице после нападения бурого медведя утром 25 сентября. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.