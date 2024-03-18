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При подготовке теракта на железной дороге в Крыму задержали гражданку России

ФСБ задержала гражданку РФ, готовившую теракт на железной дороге в Крыму
18 марта 2024, 14:47
Фото: istock / fotoember

Фото: istock / fotoember

В Крыму задержали гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сообщается, что злоумышленница действовала в интересах украинских спецслужб. Во время задержания при ней обнаружили самостоятельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку «с координатором».

По «заданию» россиянка должна была поджечь релейный шкаф ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.


Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта). В случае признания вины женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму. Подробно ознакомиться с ним можно в нашем материале.

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#фсб
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Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком
18 марта 2024, 15:07

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Российский сегмент интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. Средства массовой информации и Телеграм-каналы начали распространять информацию, ссылаясь на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.
Разумеется, на сайте Букингемского дворца новости об этом нет. По предварительным данным, причиной вброса стала тяжелая болезнь монарха. Недавно у короля обнаружили онкологию. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.

На престол он вступил меньше года назад — Карл был коронован 6 мая 2023 года. Королю Британии на данный момент 75 лет.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#смерть
#великобритания
#фейки
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Стало известно о наказании сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана
Baza: в Грозном наказали сотрудников СИЗО, в котором избили Никиту Журавеля
18 марта 2024, 14:04

Фото: istock / Maddie Red Photography

Сотрудники следственного изолятора, в котором сын главы Чечни Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля, понесли наказание. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
В распоряжении издания попало специальное письмо Следственного комитета. В нем указано, что органы дознания проверили 15-летнего сына Кадырова и работников СИЗО №1 Грозного.

Должностных лиц СИЗО обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой форме они были наказаны, не уточняется.

Напомним, что в августе 2023 года Никита Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде. Молодого человека доставили в СИЗО города Грозный. Там он заявил, что был избит Адамом Кадыровым. Позже сам глава Чечни опубликован кадры с инцидентом, одобряя поступок сына.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли
Гладков: два человека погибли при прямом попадании снаряда ВСУ в дом
18 марта 2024, 14:03

Фото: iStock/victorass88

Снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Никольское Белгородской области при отражении ПВО атаки со стороны Украины. Погибли два человека, в том числе несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 2 человека: молодой человек 17 лет и мужчина - от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ребёнка оперативно доставили в детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за жизнь девочки. Тем временем разбор завалов продолжается. Там могут находиться еще две женщины. Спасатели пытаются их найти.

При этом трое пострадавших от госпитализации отказались. Один мужчина получил отравление угарным газом. Он помогал спасателям доставать из-под завалов ребенка. Второй мужчина получил легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего - баротравма. Медпомощь им оказали на месте, пояснил глава Белгородской области.

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#мужчина
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На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет
18 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/Tennessee Witney

На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
«18 марта 2024 года вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова в городе Москвы обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи столичного Следственного Комитета. Они выясняют все обстоятельства ЧП. По данному факту организована доследственная проверка. Также человеческие останки направят на судебно-медицинскую экспертизу. Уже по её результатам примут процессуальное решение.

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В белгородском Минздраве раскрыли число пострадавших и погибших при атаках ВСУ с 12 марта
Минздрав Белгородской области: с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 человек
18 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

За минувшую неделю в Белгородской области при обстрелах погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Такие данные привёл министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в рамках оперативного совещания правительства.
«Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром», — уточнил Иконников.

Он также добавил, что два ребенка находятся в детской областной больнице. При этом. По его совам, 10 человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Также есть пострадавшие, которые нуждаются в более длительном лечении. Он не исключил, что они могут быть направлены в федеральный центр.

Напомним, в течении минувшей недели ВСУ усилили атаки на белгородскую область. Также украинские ДРГ предприняли несколько попыток найти на территорию региона.

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В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому
18 марта 2024, 09:52

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Двухмесячного младенца госпитализирован в Санкт-Петербурге после проведения процедуры обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, ребенка госпитализировали из-за сильного кровотечения.

Родители младенца решили самостоятельно сделать обрезание сыну. Авторы статьи сообщают, что процедура была назначена по медицинским показаниям, однако мать и отец решили провести операцию в домашних условиях. Проводил обрезание приглашенный на дом врач.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования
В Хакасии мужчину арестовали на два месяца за петарду на избирательном участке
18 марта 2024, 09:51

Фото: istock / Nenadpress

В Хакасии мошенники заставили 28-летнего молодого человека взорвать петарду на избирательном участке. Россиянина арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского городского суда.
По информации следствия, злоумышленники позвонили жителю посёлка Усть-Абакан и начали угрожать, что если он не взорвёт петарду в мэрии Черногорска, то не сможет расплатится с кредитами, которые на него оформят.

Испуганный мужчин решил выполнить их «поручение» и произвел детонацию принесенного с собой пиротехнического изделия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Мужчину заключили под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мэр Демидов: в Белгороде при утреннем обстреле пострадал один человек
18 марта 2024, 09:29

Фото: istock / maxim4e4ek

Один человек пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания.
«У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу», — заявил мэр.
Как утверждает глава города, повреждения получили один частный дом, автомобиль, автобус и хозяйственный субъект.

Демидов добавил, что представители администрации города выехали на место происшествия.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик закрыл собой сестру-младенца при обстреле украинскими войсками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ленобласти шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии Ленобласти
18 марта 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Andrii Borodai

Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти девочки в клинике стоматологии в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Телеграм-канале.
Трагедия произошла 17 марта в одной из частных клиник города Кудрово. Во время оказания лечения у стоматолога шестилетняя девочка потерял сознание. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.

По информации «78», после осмотра стоматолог решил удалить зуб. По данным портала, девочке три раза вкололи лидокаин.

Возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Известно, что до этого учреждение привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.


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#проверка
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#ск
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