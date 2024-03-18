При подготовке теракта на железной дороге в Крыму задержали гражданку России

Фото: istock / fotoember
В Крыму задержали гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сообщается, что злоумышленница действовала в интересах украинских спецслужб. Во время задержания при ней обнаружили самостоятельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку «с координатором».
По «заданию» россиянка должна была поджечь релейный шкаф ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.
Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта). В случае признания вины женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму. Подробно ознакомиться с ним можно в нашем материале.
Читайте также:
Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми
В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов
По «заданию» россиянка должна была поджечь релейный шкаф ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.
Ранее ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму. Подробно ознакомиться с ним можно в нашем материале.
Читайте также:
Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
Алина Юрчак