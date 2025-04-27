Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды

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Сергей Егоров, который убил девять человек в Тверской области, объявил, что желал лишь напугать жертв охотничьим ружьем, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Так, Сергей Егоров пошел за охотничьим ружьем не с целью убийства, а для устрашения своих обидчиков. Но разборки переросли в драку, которая закончилась убийством.
Вооруженный житель Тверской области расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. Из компании выжила только одна девушка, у которой получилось спрятаться
Массовое убийство людей под Тверью случилось в 2017 году. Сергея Егорова, убившего своих обидчиков, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
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Вооруженный житель Тверской области расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. Из компании выжила только одна девушка, у которой получилось спрятаться
Массовое убийство людей под Тверью случилось в 2017 году. Сергея Егорова, убившего своих обидчиков, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
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Ольга Енгалычева