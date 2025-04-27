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Главная / Новости / Происшествия/ Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды

Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды

Фото: iStock/ Jordi Mora Igual

Фото: iStock/ Jordi Mora Igual

Сергей Егоров, который убил девять человек в Тверской области, объявил, что желал лишь напугать жертв охотничьим ружьем, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Так, Сергей Егоров пошел за охотничьим ружьем не с целью убийства, а для устрашения своих обидчиков. Но разборки переросли в драку, которая закончилась убийством.

Вооруженный житель Тверской области расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. Из компании выжила только одна девушка, у которой получилось спрятаться

Массовое убийство людей под Тверью случилось в 2017 году. Сергея Егорова, убившего своих обидчиков, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

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#убийство
#смерть
#тверская область
Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика
Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта против Ярослава Москалика
27 апреля 2025, 15:14

Фото: iStock/Diy13

Украинскому агенту Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Задержанный полностью признал свою вину. С ним продолжают проводить следственные действия, в рамках которых он подробно рассказывает о совершённом им теракте. В суд уже направили ходатайство о его аресте.

Отмечается, что украинские спецслужбы, выступившие заказчиками теракта, пообещали агенту Кузину в общей сложности 18 тысяч долларов за совершённое преступление.

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Количество пострадавших от взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 1139 человек
27 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.

«Значительная часть пожара уже потушена, продолжаются работы по ликвидации оставшихся 20%», — уточнила Мохаджерани.

Она обратила внимание, что ситуация контролируют, а часть пострадавших перевезли в больницы Шираза и Лурестана с помощью воздушного транспорта.

Взрыв произошел днем вчера днем на складе с химикатами, хотя, по некоторым данным, он связан с возгоранием топливного резервуара. Грохот был таким сильным, что его слышали на острове Кешм, который расположен в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

Власти Ирана расследуют причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил смерть 25 человек.

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Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение
Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы
27 апреля 2025, 12:48

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в отношении модели было возбуждено уголовное дело после того, как она попыталась пронести через зелёный коридор в аэропорту Внуково ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Это произошло в октябре прошлого года.

Таможенники обнаружили в багаже Никитчук часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по законодательству необходимо декларировать.

Модель заявила, что это личные вещи, поэтому не стала ничего оформлять. В результате, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,1 миллиона рублей.

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Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину
27 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники обманули 78-летнего россиянина почти на 8 миллионов рублей, убедили продать машину Toyota RAV4 и чуть не вынудили расстаться с квартирой. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Пенсионера заставили поверить, что всего накопления находятся под угрозой, потому их следовало спрятать на «безопасных счетах».
«Злоумышленники, представляясь высокопоставленными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев выманивали у него деньги. Аферисты убедили пенсионера, что его сбережения находятся под угрозой, и заставили перевести почти 8 млн рублей на подконтрольные им счета», — передает «Сiбдепо».
В то же время заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о популярном методе мошенников — схеме «Два звонка». В беседе с RT он пояснил, что первый звонок — пролог и завязка сценария, обычно с безобидным предлогом. За ним следует второй звонок якобы из банка, МВД или службы безопасности, во время которого жертву убеждают, что ее пытались взломать или обмануть при первом телефонном разговоре. Главная уязвимость в этот момент — рефлекторное доверие звонящему.
«Ведь логика в голове подсказывает: «Да, был странный звонок, а вот теперь настоящие специалисты заботятся о моих деньгах. А дальше уже знакомые шаги: предложение «защитить средства», «оформить безопасный счет», «проверить личность», «выслать код», «подтвердить вход», — предупредил эксперт.
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ГУФСИН: в Приморье разыскивается сбежавший из колонии гражданин Китая
27 апреля 2025, 06:41

Фото: iStock/OlFedv

В Приморском крае разыскивается осужденный в РФ гражданин Китая, который сбежал из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщает региональный ГУФСИН России.
«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения № 26. ГУФСИН принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в п. Приморский Хасанского района», — говориться в telegram-канале.

На данный момент правоохранители проводят розыскные мероприятия по поимке беглеца. Известно, что осужденный был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Согласно прикрепленной фотографии к сообщению, сбежавший имеет рост в районе 180 сантиметров.

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