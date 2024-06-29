При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии

Фото: МЧС России
В подмосковной Балашихе в результате пожара в жилом доме погибли выходцы из стран Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик. Пять человек погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Это были иностранные граждане из Средней Азии», — уточнил источник агентства.Читайте также:
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