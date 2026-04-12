Не менее 30 человек погибли при давке в исторической крепости на Гаити
В исторической крепости на севере Гаити произошла давка, унёсшая жизни не менее 30 человек. Об этом 11 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Трагедия случилась во время ежегодного празднования дня Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цитадель Лаферьер, крепость начала XIX века, оказалась переполнена студентами и туристами, которые прибыли на мероприятие. Точные причины смертельного происшествия пока не установлены, в настоящий момент власти выясняют обстоятельства инцидента.
