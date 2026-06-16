Из-за пожара в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека
В Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный дом, пострадали два человека. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Крым» на платформе MAX.
Пожар вспыхнул на улице Сосновой, 21. Первые подразделения огнеборцев в момент прибытия на место обнаружили, что пламя охватило 300 квадратных метров. В 01:07 по московскому времени пресс-служба МЧС уточнила, что для ликвидации ЧП привлекли около 50 специалистов и 17 единиц техники.
В результате инцидента пострадали два человека, при этом сведений о погибших нет. К 01:28 (мск) стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 560 квадратов. Пожарные успешно локализовали пламя, однако произошло частичное обрушение кровли здания.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Германии пенсионерка на скутере выехала на трассу во время велогонки и спровоцировала массовое падение спортсменов. Очевидцы, которые наблюдали за мероприятием со стороны, сняли весь инцидент на видео.
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