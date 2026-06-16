Пенсионерка выехала на трассу во время велогонки и спровоцировала массовую аварию

16 июня 2026, 00:43

В Германии пенсионерка на скутере спровоцировала массовую аварию во время велогонки

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Германии пенсионерка на скутере выехала на трассу во время велогонки и спровоцировала массовое падение спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.