Пенсионерка выехала на трассу во время велогонки и спровоцировала массовую аварию
В Германии пенсионерка на скутере выехала на трассу во время велогонки и спровоцировала массовое падение спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Согласно материалу, пожилая женщина хотела поближе посмотреть на соревнования, поэтому она направила своё транспортное средство прямо на гоночное полотно. Один из участников не заметил «нарушительницу» и на полной скорости врезался в неё.
В результате последовавшего столкновения рухнули ещё шесть велосипедистов. Очевидцы, которые наблюдали за мероприятием со стороны, сняли весь инцидент на видео.
Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранительные органы задержали молодого человека, которого подозревают в поджоге двух банковских офисов в Туле. Возгорания произошли вчера на улице Фрунзе и на Красноармейском проспекте.
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