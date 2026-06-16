При крушении стратегического бомбардировщика в США погиб весь экипаж

16 июня 2026, 02:07

При крушении бомбардировщика B-52 Stratofortress в Калифорнии погибли восемь человек

Фото: iStock/Jozsef Soos

Восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress в Калифорнии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на авиабазу «Эдвардс».