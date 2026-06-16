При крушении стратегического бомбардировщика в США погиб весь экипаж
Восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress в Калифорнии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на авиабазу «Эдвардс».
Напомним, что американский самолет разбился практически сразу после взлёта. Установлено, что бомбардировщик выполнял обычный испытательный полёт в тот момент, когда случилась трагедия. На борту находились восемь человек — никто из восьми членов экипажа не выжил.
Отмечается, что спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия. Информация о причинах катастрофы пока не приводится, специалисты все еще выясняют точные обстоятельства. Аэродром временно закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют, а все некоммерческие пропуска для посетителей приостановлены.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне. По предварительной информации, погибшим мог быть 18-летний юноша, с которым расправились из-за долга в 3,5 тысячи рублей.
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