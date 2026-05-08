При пожаре в центре Москвы мог пострадать офис симфонической капеллы

08 мая 2026, 18:20

Офис симфонической капеллы мог пострадать при пожаре на Пятницкой улице в Москве

В центре Москвы на Пятницкой улице произошёл пожар в старинном двухэтажном особняке XVIII века с деревянными перекрытиями. Возгорание возникло в момент, когда в здании, где располагается офис Государственной академической симфонической капеллы, проходило совещание, пишет «МК».





Сотрудники, заметив открытый огонь, начали эвакуироваться, одновременно спасая документы и личные вещи. Особую тревогу у работников капеллы вызывает судьба сейфа, в котором, предположительно, находятся их трудовые книжки.



Пожару присвоили второй ранг сложности из-за угрозы быстрого распространения огня по деревянным перекрытиям. На месте работают экстренные службы, тушение продолжается.



Несмотря на недавнюю реконструкцию здания, сохраняется высокий риск распространения пламени, наблюдается густой дым.



