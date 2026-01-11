Россиянка оглохла после удара бутылкой по голове в ресторане на Бали
Россиянка оглохла на одно ухо после удара бутылкой по голове на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ресторане The Room в округе Бадунг. По словам пострадавшей по имени Карина, за соседним столиком сидела компания мужчин с одной женщиной, которая постоянно ссорилась со своими спутниками.
Когда Карина с подругами стояла на выходе, незнакомка внезапно бросила в нее стеклянную бутылку. От удара девушка потеряла сознание, и сотрудники заведения вызвали скорую. В это время нападавшая вместе с одним из своих спутников скрылась.
Карине потребовалась операция — ей зашивали раны на лице. У нее до сих пор болит голова и не слышит правое ухо. Девушка написала заявление в полицию, но нападавшая еще не задержана.
По данным источника, агрессоршу зовут Гульнара, она, предположительно, релокантка с Алтая, а ее спутник — гражданин Украины.
Читайте также: