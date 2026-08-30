В Дагестане четвёртые сутки ищут утонувшего в Ирганайском водохранилище юношу
В Дагестане четвёртый день ищут юношу, который утонул в Унцукульском районе. Информацию предоставили в ГУ МЧС по республике.
Спасатели обследовали около 1700 квадратных метров дна водохранилища при помощи телеуправляемого подводного аппарата и примерно 1250 квадратных метров с применением эхолота.
По сведениям ведомства, поиски приостановили из-за наступления темноты, утром 31 августа работы возобновят. Как уточнили в МЧС, инцидент произошёл 25 августа: группа молодых людей отправилась на сапбордах по Ирганайскому водохранилищу. Один из парней потерял управление и утонул.
До этого сообщалось о трагедии в Архангельской области. Там утонул малолетний ребёнок.
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