В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил он.Гладков призвал в случае нахождения на улице спустится в укрытие или другое безопасное место.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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