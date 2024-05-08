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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность
08 мая 2024, 00:41
Фото: istock / Photoboyko

Фото: istock / Photoboyko

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил он.
Гладков призвал в случае нахождения на улице спустится в укрытие или другое безопасное место.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в Луганске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске
Пасечник: На нефтебазе в Луганске начался пожар после удара ВСУ
08 мая 2024, 00:18

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ нанес удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале.
«Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — заявил Пасечник.
Сведения о пострадавших уточняются.

Глава региона заверил, что лично контролирует ситуацию.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#дома
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«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ
Сайфуллин: ВСУ несут большие потери из-за тактики «живого разминирования»
07 мая 2024, 22:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Руководство ВСУ отправляет военных на «мясные» штурмы и применяет тактику «живого разминирования», что приводит к огромным потерям в рядах украинской армии. Об этом рассказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
«У нас каждый солдат на счету. Это ВСУ кидают просто в "мясные" штурмы либо в живое разминирование. Для нас главное — тактика, а не бессмысленные жертвы», — заявил Сайфуллин в разговоре с ТАСС.

По его словам, армия России проводит тщательные технические расчеты перед началом боевых действий. Перед руководством ВС РФ стоит задача разгромить противника, сохранив при этом жизни российских бойцов.

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На Украине анонсировали создание нового типа войск
Умеров: на Украине создадут Силы беспилотных систем ВСУ
07 мая 2024, 22:05

Фото: iStock/demerzel21

Во вторник, 7 мая, кабмин Украины принял решение о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Уточняется, что указ о появлении Сил беспилотных систем ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в феврале текущего года.

«Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России», – заявил Умеров.

Он отметил, что кабмин Украины уже в ближайшее время внесёт в Раду законопроект о создании нового рода войск.

Ранее стало известно, что Умеров может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.

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ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
ВС РФ уничтожили штаб ВСУ во время совещания офицеров в Харьковской области
07 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские бойцы ударили по группе офицеров ВСУ во время совещания у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
Согласно сообщению, разведка обнаружила несколько автомобилей противника в лесополосе. Всего там было 16 человек, которые что-то бурно обсуждали между собой. Стало понятно, что это собрание офицерского состава ВСУ.

«Поняли, что это не простые ВСУшные рыбы. Начали работать по ним с 2А65 и с 2А36 в паре. Рига в паре с бездушным бортом уничтожали всё, что было в окрестностях», — говорится в сообщении.

Позже подъехали автомобили эвакуации. После прилёта на месте сбора украинского офицерского состава начался пожар. Потери уточняются.

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В США считают, что ВС РФ могут пойти на Киев
Макгергор: Армия России способна пойти на Киев
07 мая 2024, 20:41

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Армия России продолжит продвигаться дальше и сможет освободить Харьков и Одессу, а далее отправиться на Киев. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он считает, что подобные перспективы возникли из-за нежелания Украины вести переговоры с Россией. Теперь президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что российские военные могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.

При этом Макгрегор считает, что при отсутствии в Киеве правительства, с которым можно договориться, то Россия может направить свои войска прямо туда.

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Стали известны последствия отправки войск всех стран Европы на Украину
dikGAZETE: ситуацию на Украине не изменит даже отправка войск всех стран Европы
07 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Отправка войск из всех стран Европы на Украину не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Так пишет dikGAZETE.
«Честно говоря, даже если вся Европа отправит своих солдат на Украину, ситуация на поле боя не изменится», — говорится в статье.

Автор отметил, что руководства стран Запада уже всё перепробовали, чтобы помочь Украине победить в конфликте. Они отправили Киеву своих наёмников и военную технику, ввели различные антироссийские санкции, пытались давить на россиян и сформировали среди своего населения определённое общественное мнение через СМИ. Таким образом, автор задается вопросом, зачем Киев, потерпевший неудачу по всем направлениям, опять пробует то же самое.

В материале также говорится о ежедневных просьбах президента Украины Владимира Зеленского об увеличении помощи для страны.

Ранее стало известно, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.

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Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя
07 мая 2024, 19:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд в Донецке приговорил морпеха украинской армии Владислава Чернокнижного к 22 годам в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что Чернокнижный совершил преступление весной 2022 года в Мариуполе. Мужчина был прицельно расстрелян из автомата.

От полученных ранений он скончался на месте. Преступник в ходе следствия признал вину в полном объеме и раскаялся.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям. По словам Литвиненко, ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лидер «Землян» Киселёв отказался платить бойцу, подбившему танки Abrams
07 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/dr_evil

Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв отказался выплачивать деньги военному, подбившему два американских танка Abrams. Об этом пишет издание Neft.
Ранее Киселёв на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявлял, что будет поощрять российских военных выплатами в размере миллиона рублей за один подбитый танк.

Однако военнослужащий с позывным Десант, подбивший сразу два танка, не получил обещанной выплаты. По заявлениям представителя Киселёва, деньги не поступят из-за того, что в заявлении музыканта якобы упоминались немецкие танки Leopard, а не американские Abrams.

При этом в опубликованном видео артист чётко заявляет, что вознаграждение ждёт бойцов, уничтоживших немецкие и американские боевые машины.

«Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – заявлял Киселёв на ПМЭФ.

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Сотрудники МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР
07 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудники МЧС России получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы в Горловке. По возвращении в пожарную часть подразделение атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия несколько сотрудников были ранены. Их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим всё необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки дрона была повреждена автоцистерна.

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