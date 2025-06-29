Ребенок пострадал при обрушении карусели на набережной Владивостока

29 июня 2025, 07:23

Фото: прокуратура Приморского края

Ребенок пострадал при обрушении детского аттракциона на Спортивной набережной Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.





Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 июня. Несовершеннолетний получил ушиб головы. Как уточняет РИА Новости, у карусели оторвалось сидение.



«Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — передает телеграм-канал надзорного органа.