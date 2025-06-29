Ребенок пострадал при обрушении карусели на набережной Владивостока

Фото: прокуратура Приморского края

Ребенок пострадал при обрушении детского аттракциона на Спортивной набережной Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.



Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 июня. Несовершеннолетний получил ушиб головы. Как уточняет РИА Новости, у карусели оторвалось сидение.

«Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — передает телеграм-канал надзорного органа.
Прокуратура начала проверку по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будет решаться вопрос об уголовном преследовании ответственных лиц. Также ведомство проверит техническое состояние других аттракционов парка.

Перед этим сообщалось, что в Якутском городском парке культуры и отдыха перевернулся детский аттракцион «Веселые горки».
Лидия Пономарева

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