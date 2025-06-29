Ребенок пострадал при обрушении карусели на набережной Владивостока
Ребенок пострадал при обрушении детского аттракциона на Спортивной набережной Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 июня. Несовершеннолетний получил ушиб головы. Как уточняет РИА Новости, у карусели оторвалось сидение.
«Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — передает телеграм-канал надзорного органа.Прокуратура начала проверку по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Будет решаться вопрос об уголовном преследовании ответственных лиц. Также ведомство проверит техническое состояние других аттракционов парка.
Перед этим сообщалось, что в Якутском городском парке культуры и отдыха перевернулся детский аттракцион «Веселые горки».