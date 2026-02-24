Прибывший на вызов о пожаре «Камаз» сбил шестилетнего мальчика в Петербурге
В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик погиб после того, как его сбил спецтранспорт «Камаз», следовавший на место пожара. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции по городу и Ленинградской области.
ДТП произошло 23 февраля около 18:55 у дома 21 на проспекте Металлистов. 38-летний водитель, прибывший на сообщение о возгорании, начал движение по тротуару и при повороте совершил наезд на ребёнка, который шёл справа от машины в сопровождении бабушки.
Мальчик получил тяжелейшие травмы, его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Ребенок скончался в медицинском учреждении от несовместимых с жизнью повреждений. Обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.
