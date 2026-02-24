Прибывший на вызов о пожаре «Камаз» сбил шестилетнего мальчика в Петербурге

24 февраля 2026, 00:32

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик погиб после того, как его сбил спецтранспорт «Камаз», следовавший на место пожара. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции по городу и Ленинградской области.