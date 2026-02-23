В массовой аварии на Кубани пострадали двое парней и 14-летняя девочка
В Краснодарском крае в результате ДТП пострадали двое молодых людей и 14-летняя девочка. Об этом сообщили в Telegram-канале «23 МВД».
Авария произошла на автодороге «Дон-Крыловская». По предварительным данным, 19-летний водитель Ford Focus не уступил дорогу на перекрёстке и столкнулся с Lada Priora. После удара иномарка наехала на припаркованные Hyundai и Kia.
Травмы получили 18-летний водитель отечественного авто, его 14-летняя пассажирка и водитель Ford. Степень тяжести их ранений в материале не приводится. В настоящий момент полиция проводит проверку с целью установить все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Омска на улице Кирова в районе строения № 47 произошла массовая авария. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: