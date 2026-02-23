В массовой аварии на Кубани пострадали двое парней и 14-летняя девочка

23 февраля 2026, 23:22

Двое парней и 14-летняя девочка пострадали в ДТП на автодороге «Дон-Крыловская»

Фото: Telegram-канал «23 МВД» ​@mvd_23

В Краснодарском крае в результате ДТП пострадали двое молодых людей и 14-летняя девочка. Об этом сообщили в Telegram-канале «23 МВД».