«Причина отказа непонятна»: Мать не захотела прививать детей от кори и сама же заразила их

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В Калининградской области два ребёнка заболели корью, которой их заразила собственная мать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Несмотря на усилия врачей донести до женщины всю опасность отказа от прививок, она отказалась даже того, когда заболела сама.
«Причина отказа врачам непонятна.Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита. А может, она считает, что прививка «искусственно заразит» ребёнка?», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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