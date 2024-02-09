«Причина отказа непонятна»: Мать не захотела прививать детей от кори и сама же заразила их

Октябрьский районный суд Иркутска на два месяца арестовал десятиклассника, который ворвался на урок с пистолетом и приказал классу встать на колени. Сообщается, что подросток был не в себе. Он так и не смог объяснить причину своего поступка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.